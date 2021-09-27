Названа еще одна польза от занятия детей спортом

Канадские исследователи показали, что у занимающихся спортом в раннем детстве мальчиков ниже риск наличия эмоционального стресса в среднем. Называющая еще одну пользу детского спорта статья ученых опубликована в Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics.

Специалисты проанализировали данные о занятиях спортом и физической активности 690 мальчиков и 748 девочек в возрасте от пяти до 12 лет, родившихся в 1997 и 1998 годах. Информация об этом собиралась как у родителей, так и у самих детей. Также они изучали симптомы эмоционального стресса у школьников в возрасте от шести до десяти лет — об их наличии просили сообщать учителей.

«Мы обнаружили, что те пятилетние мальчики, которые никогда не занимались спортом в возрасте от шести до десяти лет, чаще уставали, меньше веселились, чаще плакали и выглядели обеспокоенными», — рассказала одна из авторов исследования, профессор Монреальского университета Линда Пагани.

Кроме того, выяснилось, что те мальчики, у которых было больше симптомов депрессии и тревожного расстройства в среднем детстве, к 12 годам становились менее физически активными. Для девочек подобной зависимости не наблюдалось. По мнению исследователей, это объясняется тем, что девочки чаще ищут поддержки у семьи и друзей, которые и обеспечивают психологическую поддержку

