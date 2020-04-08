Названы способы уберечь детей от стресса в условиях коронавируса

Специалисты МЧС России рассказали, как уберечь детей от стресса в условиях эпидемии коронавируса и дистанционного обучения. Об этом сообщает ТАСС.
Спасатели посоветовали ограничить количество получаемой детьми информации. Отмечается, что родителям нельзя высказывать беспокойство, при этом «ребенку необходимо рассказывать о ситуации, чтобы он понимал происходящее и был уверен в том, что находится в безопасности». Психологи добавили, что на все вопросы ребенка надо отвечать доступно и понятно. «Главное — сохранять спокойствие и адекватное отношение к происходящему», — утверждают в МЧС.
Специалисты также советуют помочь ребенку составить распорядок дня и придерживаться его, определив время для учебы и любимых занятий.
Дистанционное обучение в российских школах после недельных каникул из-за коронавируса возобновилось 6 апреля. Как заявил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко, режим функционирования школ и детских садов в апреле российские регионы будут определять сами.
По последним данным, в России зафиксировано 7497 случаев заражения коронавирусом. Из них 58 человек умерли, еще 494 — вылечились. Всего в мире насчитывается более 1,4 миллиона случаев заражения.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения