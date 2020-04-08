Названы способы уберечь детей от стресса в условиях коронавируса

Специалисты МЧС России рассказали, как уберечь детей от стресса в условиях эпидемии коронавируса и дистанционного обучения. Об этом сообщает ТАСС.

Спасатели посоветовали ограничить количество получаемой детьми информации. Отмечается, что родителям нельзя высказывать беспокойство, при этом «ребенку необходимо рассказывать о ситуации, чтобы он понимал происходящее и был уверен в том, что находится в безопасности». Психологи добавили, что на все вопросы ребенка надо отвечать доступно и понятно. «Главное — сохранять спокойствие и адекватное отношение к происходящему», — утверждают в МЧС.

Специалисты также советуют помочь ребенку составить распорядок дня и придерживаться его, определив время для учебы и любимых занятий.

Дистанционное обучение в российских школах после недельных каникул из-за коронавируса возобновилось 6 апреля. Как заявил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко, режим функционирования школ и детских садов в апреле российские регионы будут определять сами.

По последним данным, в России зафиксировано 7497 случаев заражения коронавирусом. Из них 58 человек умерли, еще 494 — вылечились. Всего в мире насчитывается более 1,4 миллиона случаев заражения.

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