Биохакер назвал уменьшающий вероятность заболеть коронавирусом фактор

Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ, биохакер Андрей Исаев назвал фактор, уменьшающий вероятность заболеть коронавирусом. Его слова передает ТАСС.

По словам Исаева, пациенты с вирусом герпеса в фазе обострения менее подвержены заражению коронавирусом, на что указывают соответствующие исследования. Как пояснил эксперт, после любого вирусного заболевания у человека компенсаторно увеличивается количество интерферона. Он выделяется на слизистых оболочках и может препятствовать внедрению коронавируса. При этом биохакер подчеркнул, что биологический механизм этого фактора понятен, однако большого количества исследований, которые бы доказывали это, нет.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала процент людей, которые имеют проблемы с обонянием еще до заболевания коронавирусной инфекцией. По ее словам, дизосмией страдают 1,4 процента населения.