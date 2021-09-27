Пандемия COVID-19 привела к сокращению продолжительности жизни в ряде стран мира

Исследование: за 2020 год ожидаемая продолжительность жизни упала в 27 странах мира

Ученые заявили о сокращении ожидаемой продолжительности жизни в 27 странах из 29 в 2020 году по сравнению с показателями 2019 года. Об этом сообщается в исследовании Оксфордского университета, опубликованном в International Journal of Epidemiology.

Больше всего ожидаемая продолжительность жизни сократилась среди мужчин в США (на 2,2 года) и Литве (на 1,7 года). Более чем на год этот показатель сократился среди мужчин в 11 странах и среди женщин — в восьми.

Согласно выводам ученых, сокращение ожидаемой продолжительности жизни произошло из-за увеличения смертности среди людей старше 60 лет. К снижению продолжительности жизни также привела пандемия COVID-19.

В мае профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что за время пандемии средняя продолжительность жизни в развитых странах сократилась на полтора-два года. Похожие показатели, по словам ученой, должны наблюдаться и в России.