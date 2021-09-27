Мартиросян раскрыл подробности своих новых сериала и шоу

Комик и телеведущий Гарик Мартиросян заявил, что работает сразу над несколькими крупными проектами для телеканала ТНТ. В частности, юморист готовится выпустить новый сериал, а также собственное шоу с участием звездных гостей. Он раскрыл подробности готовящихся продуктов в интервью Ирине Шихман. Видео доступно на YouTube-канале «А поговорить?».

«Мы пишем сериал сейчас. Мы его год пишем и еще год будем писать… Если повезет и все получится — еще год будем снимать, будем это все монтировать. Где-то в 2023-2024 годах эти серии будут выходить на ТНТ», — заявил Мартиросян. Он добавил, что иногда нужно обладать хорошим терпением, потому что съемка сериала — это тяжелый, «тягомотный» труд.

Юморист также рассказал, что работает над своим шоу, в котором будут участвовать различные комики: бывшие резиденты Comedy Club и люди, которые никогда не числились в рядах клуба.

«Я звонил Сене Слепакову, звонил Вадику Галыгину, звонил еще комикам, которые уже не связаны с Comedy Club и вообще не были связаны. Мы хотим объединиться и сделать что-то новое. New old school, назовем это так», — с иронией сказал Мартиросян. По его словам, шоу выйдет не раньше 2022 года.

Ранее Мартиросян назвал причину ухода из Comedy Club. Юморист заявил, что работа в проекте была очень тяжелой.