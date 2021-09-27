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Сестры получили пугающее фото через 35 лет после исчезновения брата

Спустя 35 лет после пропажи брата американки получили фото с похожим на него человеком
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Кадр: FOX19

Сестры из американского города Мидлтаун получили пугающее фото, которое может быть связано с их пропавшим 35 лет назад братом. Как сообщает сайт телеканала Fox 19, на снимке изображен похожий на исчезнувшего мужчину человек.

19-летний Тедди Фрэнкс исчез в 1986 году. Сестра мужчины, Мишель Лоури, рассказала, что в день пропажи он подрался с женой, и позже заходил к их сестре Рене. Он просил ее отвезти его в другую часть города за сигаретами. Когда они приехали на место, Фрэнкс увидел, что рядом с ними остановился кто-то еще, и запаниковал.

«Он даже не позволил ей остановить машину. Он выпрыгнул на ходу, побежал к автозаправочной станции, и это был последний раз, когда его видели», — отметила американка. После исчезновения Фрэнкса семья десятилетиями пыталась найти его. «С тех пор он никуда не нанимался на работу и не обновлял водительские права. Он не забрал свою машину», — сказала еще одна сестра Фрэнкса Джоди.

Недавно знакомая прислала сестрам найденную в соцсети фотографию, человек на которой был очень похож на Фрэнкса. «Я была в шоке. Я не могла понять, он это или нет, даже несмотря на то, что человек на фото одет в одежду, похожую на ту, в которой исчез Тедди», — призналась Лоури.

Опубликовавшая фотографию женщина написала, что нашла ее между страниц книги в благотворительном магазине в штате Вашингтон и пытается найти информацию о ней. «На фотографии виден связанный человек. Он лежит в водоеме лицом вниз. Руки другого мужчины связаны за спиной. Похоже, что он кричит. На фото видна тень еще одного человека, который, похоже, держит в руках ружье», — рассказала Лоури.

Пользователи интернета изучили фотографию и выдвинули несколько теорий. Некоторые предполагают, что это кадр из фильма, другие считают, что на фото запечатлены действия серийного убийцы. Джоди заявила, что видит сходство, но высказала сомнение в том, что на фото ее брат.

Сестры не знают, связана ли фотография с исчезновением, но уже давно подозревают, что кто-то убил их брата. «Этот человек должен отправиться в тюрьму и получить смертный приговор. Он должен гнить в аду», — подчеркнула Джоди.

Поиск по картинке в Google показал, что фотография появлялась на форумах, посвященных преступлениям. Лоури заявила, что направила фотографию следователям, которые работают по делу об исчезновении Фрэнкса.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Чула-Виста, штат Калифорния, бесследно пропавшая три месяца назад, перед исчезновением попросила винить во всем мужа. Несмотря на тревожные заявления членов семьи, полиция Чула-Висты не обнаружила доказательств преступления и не составила список подозреваемых.

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