Свадебное путешествие молодоженов закончилось в изоляторе

Британские молодожены отправились в свадебное путешествие на Барбадос и пожаловались на «тюремные условия» в изоляторе. Об этом пишет Mirror.

Перед поездкой на карибский остров, 27-летняя Эми и 33-летний Альберто, чьи фамилии не раскрываются, сдали ПЦР-тесты, и результаты оказались отрицательными. Однако по прибытии на курорт они прошли повторное тестирование, которое показало положительный результат у Эми.

В итоге поездка закончилась для новобрачных разлукой. На следующей день туристке позвонили из министерства здравоохранения Барбадоса, потребовали собрать необходимые вещи за десять минут и доставили в государственный изолятор для больных коронавирусом.

Эми поселили с незнакомыми людьми в комнату, которая не закрывалась на замок. Здание было огорожено, чтобы никто не смог сбежать. По словам туристки, заболевшим не выдавали туалетную бумагу, а на кроватях не было подушек.

«Она была так напугана и плакала, это было ужасно. Я всю ночь разговаривал с ней по телефону, потому что она очень волновалась», — рассказал супруг.

Вскоре британке предложили переехать из бесплатного государственного учреждения в единственный частный изолятор на острове. Стоимость суточного размещения составила 300 долларов (примерно 21 тысяча рублей), при этом комната была рассчитана на двоих. Мужу Эми пришлось снять самую дешевую квартиру, чтобы сократить расходы.

«Эти несколько дней, которые могли быть лучшими в нашей жизни, превратились в кошмар», — добавил мужчина.

Ранее в августе британские туристы пожаловались на «тюремные» условия в карантинном отеле. Им подавали заплесневелую еду, а в комнатах ползали слизни. Кроме того, постояльцам отказывались менять постельное белье, не разрешали открывать окна и днями не приносили еду.

