Россиян и украинцев обокрали в горах Грузии на два миллиона рублей

В Грузии группу российско-украинских альпинистов, совершавших восхождение на гору Ушба, обокрали на общую сумму в 30 тысяч долларов (более двух миллионов рублей). Об этом пишет Peterburg2.ru.

Инцидент произошел в горной области Сванетия в воскресенье, 19 сентября. Путешественники обнаружили пропажу альпинистского снаряжения, фотоаппаратов, ноутбуков, денег, документов и скрипки.

Туристы обратились в полицию, однако результатов расследования пока нет. Альпинисты подозревают в содеянном группу неизвестных, которую они встретили накануне. По словам одного из пострадавших, подобные ограбления в регионе случаются часто.

«Несколько *** (нехороших людей — прим. «Ленты.ру») из общины Бечо рискуют уничтожить все, что годами создавалось множеством людей, а вялые действия местных правоохранителей только разжигают их азарт», — рассказал собеседник портала.

Ранее в сентябре в поселке Красная Поляна недалеко от Сочи иностранный гражданин обокрал российского туриста. Житель Санкт-Петербурга поселился в хостеле на популярном курорте и во время отдыха обнаружил, что ночью пропала его сумка с дорогостоящей техникой — двумя фотоаппаратами, объективом и квадрокоптером. Сумма ущерба превысила 280 тысяч рублей.

