В Испании объявили распродажу квартир

Квартиры по цене от 24 тысяч евро выставили на продажу в разных регионах Испании

Распродажа квартир по цене от 24 тысяч евро (2 миллиона рублей) началась в Испании, сообщает русскоязычный портал о жизни в стране Noticia.ru. Акцию, в рамках которой реализуется залоговая недвижимость, объявила компания Aliseda Inmobiliaria.

Всего в ней участвуют около тысячи объектов. Это новые квартиры и дома, расположенные в разных регионах Испании. Самый дешевый лот — трехкомнатная квартира в провинции Толедо за 23,6 тысячи евро (2 миллиона рублей). Самый дорогой — дуплекс в Мадриде за 1,68 миллиона евро (142,6 миллиона рублей).

Квартиры по цене до 50 тысяч евро (4,2 миллиона рублей) в рамках акции выставлены на продажу в Альмерии, Валенсии, Мурсии, Гранаде и других населенных пунктах.

Ранее в сентябре стало известно, что российские покупатели недвижимости за границей резко активизировались — росту спроса на зарубежные квадратные метры способствовал, в том числе, пересмотр части паспортных программ. Наиболее интересны россиянам активы в Испании, Черногории и ряде других европейских стран.