Раскрыта оптимальная стоимость проживания в отелях Хургады зимой

Плата за отдых в трехвездочном отеле Хургады начинается от 600 египетских фунтов за ночь

Российским туристам раскрыли оптимальную стоимость отдыха в отелях Хургады в зимний период. Об этом сообщается на сайте портала «Турпром».

Так, средняя плата за проживание на египетском курорте в двухместном номере в трехзвездочной гостинице за одну ночь составляет 600 египетских фунтов (2,7 тысячи рублей).

Немного дороже стоит размещение в отеле категории четырех звезд — цена за проживание человека в двухместном номере начинается от 800 египетских фунтов (3,7 тысячи рублей). Отдых в пятизвездочной гостинице обойдется примерно на 25 процентов дороже — от одной тысячи египетских фунтов (4,6 тысячи рублей). На территории такого отеля расположен собственный пляж, несколько бассейнов и аквапарк.

Эксперты туротрасли отметили, что практически во всех отелях Хургады один ребенок до 11 лет включительно может проживать бесплатно, за второго от семи лет придется заплатить половину стоимости. При этом размещение в двухместном номере допустимо максимум с двумя детьми.

Ранее российским туристам назвали лучшие люксовые отели Египта и оптимальную стоимость отдыха в них. Стоимость недельного тура без перелета на базе завтраков может начинаться от 1,9 тысячи евро на двоих (около 163 тысяч рублей) — такое предложение есть у одного из люксовых отелей Шарм-эш-Шейха в октябре. Цены в других объектах размещения колеблются в диапазоне от 2 до 2,5 тысячи евро (около 172-215 тысяч рублей).