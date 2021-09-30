DJ Smash поведал о планах уйти в криминальный бизнес

Российский диджей Андрей Ширман, известный под псевдонимом DJ Smash, в юношестве планировал уйти в криминальный бизнес в Перми. Об этом он поведал в девятой части спецпроекта «Ленты.ру» «История русской поп-музыки 2000-2009».

«Я понял, что мне надо как-то выбираться из Перми. И самым быстрым и доступным способом я видел музыку, потому что родители у меня музыканты, я с детства занимался музыкой. Я понимал, что есть и другие варианты, можно попробовать заняться какими-то нефтепродуктами, еще чем-то или просто уйти в криминальный бизнес. В Перми он тогда просто с распростертыми объятиями ждал меня. Но все-таки моя еврейская бабушка сказала: "Нет, Андрей, в музыку". И я начал свой музыкальный путь», — рассказал DJ Smash.

39-летний Андрей Ширман прославился благодаря хиту 2007 года Moscow Never Sleeps. В дискографии DJ Smash — шесть альбомов. Последняя пластинка — Viva Amnesia — вышла в 2019 году. Ширман является лауреатом таких музыкальных премий, как MTV Russia Music Awards, «Золотой граммофон», а также премии телеканала «Муз ТВ». В начале апреля 2021-го DJ Smash вместе с рэпером Моргенштерном записал сингл «Новая волна», клип на который прокуратура направила на психолого-лингвистическую экспертизу для проверки на оскорбление чувств верующих.

В девятой части спецпроекта «Ленты.ру» об истории русской попсы 2000-х рассказывается о состоянии российской эстрады в 2008 году, появлении хипстеров, взлете группы «Кровосток», популярности «Ранеток» и вирусном клипе «Стекловаты». Также доступны первая, вторая, третья, четвертая , пятая, шестая и седьмая и восьмая части проекта. Первый сезон, посвященный поп-музыке 1990-х, можно посмотреть на YouTube.