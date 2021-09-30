Польский политолог получил по лицу от украинского адвоката

Во время ток-шоу «Время покажет» на Первом канале украинский адвокат Татьяна Монтян в прямом эфире ударила по лицу польского политолога Якуба Корейбу. Запись опубликована на YouTube-канале вещателя.

Инцидент произошел во время обсуждения кризиса в Донбассе. Монтян посчитала, что оппонент смеется над пострадавшими в конфликте, и спросила у ведущих, может ли она «подойти и дать эксперту по физиономии». Через несколько минут спорящие сблизились, и, несмотря на вставшего между ними ведущего, женщина дотянулась и нанесла удар по лицу Корейбы.

В 2018 году российский политолог Дмитрий Куликов бросил в Корейбу стакан во время шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1». Так Куликов отреагировал на то, что польский коллега его перебивал. Реакцию Корейбы спровоцировали слова ведущего, который заявил, что его «выгнали пинком под зад» из «структуры, которая подчинялась министру иностранных дел» России. Корейбе отключили микрофон, после чего дали слово Куликову. Соловьев обещал, что если гость студии продолжит кричать, он «врежет ему по башке так, что голосовые связки провалятся в пятую точку». Он также посетовал, что брошенный Куликовым стакан не попал в цель.

В 2019 году Соловьев снова обругал Корейбу. Политолог обвинил СССР в бездействии, когда нацисты уничтожали польских евреев. Также он утверждал, что дети жертв Холокоста — жулики. «Ты все сказал? А теперь пошел отсюда, пока я тебя не взял за нос и не выкинул», — заявил ведущий.