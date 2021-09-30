Оценен предел продолжительности жизни человека

Шведские и швейцарские ученые: человек может доживать до 130 лет уже в XXI веке

После 110 лет жизни риск смерти от тех или иных причин перестает увеличиваться. Таким образом, по мнению исследователей из Швейцарии и Швеции, чья статья опубликована в журнале Royal Society Open Science, при определенных условиях человек может жить вечно.

Важный с демографической и экономической точек зрения вопрос о пределе продолжительности жизни человека вызывает оживленную дискуссию в научном сообществе. Исследователи из Швейцарского федерального технологического института в Лозанне и Технологического университета Чалмерса проанализировали данные о более чем 1100 долгожителях из 13 стран, полученные из Международной базы данных продолжительности жизни, а также дополнительную информацию об итальянских и французских долгожителях.

В итоге выяснилось, что риски смерти возрастают до 108-110 лет, после чего выходят на плато и составляют примерно 50 процентов. «После 110 лет можно считать, что прожить еще один год — это почти как монетку бросить», — заявил «Газете.Ru» ведущий автор нового исследования Энтони Дэвисон.

По оценкам исследователей, при соответствующем уровне развития медицины человек будет способен дожить минимум до 130 лет уже в XXI веке. Однако этот шанс, отмечает Дэвисон, один на миллион. В то же время этот возраст не является пределом, подчеркивают ученые, экстраполяция полученных результатов означает, что продолжительность жизни человека не ограничена.