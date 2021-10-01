В Киеве нашли способ борьбы с поставками газа в обход Украины

Внештатный советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович рассказал, что Киев нашел способ борьбы с прямыми поставками российского газа в обход республики. По его словам, власти решили проблему, создав запасы газа. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Politka-live.

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Отвечая на вопрос, может ли Киев получить гарантии, что «Газпром» не договорится с правительствами всех остальных европейских стран и газ не пойдет в обход Украины, Арестович заявил, что никаких гарантий этого нет, а «существует только политическая игра».

Он заверил, что власти страны обезопасили страну до весны от возможного перекрытия газового вентиля. «У нас в хранилищах закачано 18 миллиардов кубометров газа, и можно не бояться за то, что мы замерзнем, если РФ перекроет кран», — сказал Арестович.

27 сентября «Газпром» заключил с Венгрией два контракта на поставку газа до конца 2036 года. Российская компания будет продавать Будапешту 4,5 миллиарда кубометров газа в год, которые будут поступать на венгерскую территорию через Сербию и Австрию. Договор вступил в силу 1 октября. В МИД Украины решение венгерских властей назвали недружественным актом в угоду Кремлю и пообещали обратиться в Европейскую комиссию.