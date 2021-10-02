Россиянка погибла в горах Черногории

Россиянка Мария Кабельникова погибла при падении в горах Черногории. Об этом сообщила Горная служба спасения страны, передает РИА Новости.

Как рассказали в экстренной службе, происшествие случилось на горном массиве Дурмитор между вершинами Велики-Меджед и Мали-Меджед. Отмечается, что сигнал о ЧП поступил на номер Дирекции защиты и спасения 112. На данный момент спасатели транспортируют тело погибшей.

10 сентября российский турист из башкирского города Белебей Алексей Ветров погиб в Абхазии, сорвавшись с 40-метровой высоты. Трагедия произошла в районе Шакуранского водопада, в селе Захаровка, Гулрыпшского района 9 сентября.