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Мальчик нашел зуб вымершего 12 тысяч лет назад животного во время прогулки

Шестилетний американец гулял по заповеднику и нашел зуб вымершего мастодонта
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Кадр: Click On Detroit | Local 4 | WDIV / YouTube

В Мичигане, США, шестилетний Джулиан Ганьон гулял по заповеднику с семьей и нашел зуб мастодонта возрастом 12 тысяч лет. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

6 сентября Ганьон отправился с родителями в природный заповедник в Мичигане. Во время прогулки мальчик обнаружил странный предмет, который он назвал «зубом дракона». «Я просто почувствовал что-то на своей ноге, схватил это, и это было похоже на зуб», — рассказал он.

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Семья принесла находку домой, рассмотрела ее и поняла, что, вероятно, Ганьон нашел зуб какого-то животного. Американцы обратились в палеонтологический музей Мичиганского университета, где находку идентифицировали как верхний правый коренной зуб молодого мастодонта — вымершего вида, который обитал в Мичигане около 12 тысяч лет назад. Ганьоны передали зуб в дар музею, который сообщил, что Джулиан будет вознагражден за свое пожертвование экскурсией по закрытым хранилищам музея в октябре.

«Найденный зуб только подогрел его страсть к археологии и палеонтологии», — сказала мать Джулиана Мэри Ганьон.

Мастодонты — семейство вымерших млекопитающих из отряда хоботных. Первые особи появились в Африке около 35 миллионов лет назад.

Ранее сообщалось, что школьники в тайваньском городе Чжунпу нашли маленького двухголового волкозуба и отдали его ученым. Волкозуб — вид неядовитых змей, который обитает в Южной Азии.

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