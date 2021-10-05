Мальчик нашел зуб вымершего 12 тысяч лет назад животного во время прогулки

В Мичигане, США, шестилетний Джулиан Ганьон гулял по заповеднику с семьей и нашел зуб мастодонта возрастом 12 тысяч лет. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

6 сентября Ганьон отправился с родителями в природный заповедник в Мичигане. Во время прогулки мальчик обнаружил странный предмет, который он назвал «зубом дракона». «Я просто почувствовал что-то на своей ноге, схватил это, и это было похоже на зуб», — рассказал он.

Семья принесла находку домой, рассмотрела ее и поняла, что, вероятно, Ганьон нашел зуб какого-то животного. Американцы обратились в палеонтологический музей Мичиганского университета, где находку идентифицировали как верхний правый коренной зуб молодого мастодонта — вымершего вида, который обитал в Мичигане около 12 тысяч лет назад. Ганьоны передали зуб в дар музею, который сообщил, что Джулиан будет вознагражден за свое пожертвование экскурсией по закрытым хранилищам музея в октябре.

«Найденный зуб только подогрел его страсть к археологии и палеонтологии», — сказала мать Джулиана Мэри Ганьон.

Мастодонты — семейство вымерших млекопитающих из отряда хоботных. Первые особи появились в Африке около 35 миллионов лет назад.

Ранее сообщалось, что школьники в тайваньском городе Чжунпу нашли маленького двухголового волкозуба и отдали его ученым. Волкозуб — вид неядовитых змей, который обитает в Южной Азии.