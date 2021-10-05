Россияне назвали самые часто теряемые в море вещи

Россияне чаще всего топят в море очки и украшения

Российские туристы назвали вещи, которые они по неосторожности чаще всего топили в море во время отпуска. Об этом стало известно из результатов опроса в социальных сетях, который провел сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Самым популярным ответом стали очки, их регулярно теряют в море 29 процентов россиян. На втором месте оказалась жена — такой шутливый вариант выбрали 26 процентов респондентов. Еще 18 процентов туристов признались, что очень часто топят во время купания украшения.

Также путешественники теряют в море шлепанцы — 11 процентов, и фотоаппарат — 5 процентов. Такие варианты ответов, как мобильный телефон, часы, весло каяка и бутылка воды, отметили по три процента участников опроса.

Ранее, в сентябре, стюардесса назвала самые необходимые для путешествия в самолете вещи. В первую очередь бортпроводница порекомендовала иметь с собой небольшую сумочку на замке с прозрачным окошком — по ее словам, в ней удобно хранить документы.