Россиян попросили выбрать лучший курорт Краснодарского края

В России стартовал краевого конкурса лидеров туриндустрии «Курортный Олимп». В его рамках попросили выбрать лучший курорт Краснодарского края. Об этом сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В числе 19 номинаций представлены средства размещения, профессии из сферы гостеприимства, различные проекты, тревел-блоги и тематические СМИ. Активным гражданам надо отдать голос за лучшую горно-предгорную, азовскую или степную территорию.

Уточняется, что в голосовании не участвуют черноморские города, такие как Сочи, Анапа или Геленджик, так как они хорошо известны и востребованы среди россиян. По этой причине они выведены в другую «весовую категорию».

В декабре будут известны итоги голосования. В этом же время должна состояться церемония награждения.

«Курортный Олимп» — отраслевая премия лидеров туриндустрии Краснодарского края, учрежденная в 2005 году.

Ранее россиянам назвали самые мистические достопримечательности Сочи. В их числе оказались заброшенные санатории и отели, которые давно стали своеобразными местами притяжения в городе. Наиболее известен санаторий имени Серго Орджоникидзе. Его строили еще во времена Иосифа Сталина.

Федеральное агентство по туризму летом также подсказало «вдохновляющие места» для медового месяца в России. Таким образом, романтический отдых после свадьбы можно провести на Алтае, Байкале, в Карелии, Дагестане, а также в городах под Москвой, Крыма и Краснодарского края.