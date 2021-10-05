Российского судью тяжело ранили во время охоты

В Челябинской области во время утиной охоты судью Еманжелинского районного суда ранил его же коллега. Об этом сообщает Znak со ссылкой на информированный источник.

По данным издания, мужчина находится в тяжелом состоянии. За его жизнь сейчас борются врачи.

Инцидент произошел под селом Еткуль. Группа из сотрудников правоохранительных органов и судебной системы закрывала сезон охоты. По предварительным данным, один из судей перезаряжал ружье и случайно подстрелил коллегу.

Как уточнил еще один источник издания, мужчины были в состоянии алкогольного опьянения.

В суде от официальных комментариев отказались. В данный момент проводится проверка на законность охоты и выявление обстоятельств произошедшего.