Диетолог предупредила об опасности телятины

Диетолог Светлана Фус предупредила об опасности телятины. По ее словам, в этом виде мяса содержится пурин, который способствует накоплению мочевой кислоты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Instagram специалиста.

Фус отметила, что людям с заболеваниями суставов необходимо минимизировать или вообще отказаться от употребления телятины и любого другого красного мяса. Основная причина — аминокислоты лейцин и аргинин, содержащиеся в составе белка и обладающие инсулиногенным действием.

Также диетолог предупредила, что мясо может потерять часть полезных свойств из-за неправильного способа приготовления. «Я рекомендую су-вид (пища готовится в вакуумной упаковке при низких температурах), но также можно запекать или тушить», — отметила она.

Ранее диетолог Андрей Бобровский раскрыл секрет полезного завтрака. «Представьте тарелку. От всего объема пищи, которую собираетесь потребить, половину должны занимать овощи и фрукты, четверть — какие-то зерновые: это любой гарнир, каша, хлеб, еще одну четверть — мясные или белковые продукты», — сказал специалист.