В Иркутске откроется интерактивный музей Байкала

«Интерфакс»: В Иркутске к декабрю откроют музей Байкала с интерактивными экспозициями

В Иркутске к декабрю планируют открыть интерактивный музей Байкала. Об этом сообщил директор ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Умар Рамазанов, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что в музее вместо привычных настольных экспозиций будут представлены увеличенные в размере модели. Например, чтобы познакомить посетителей с рельефом озера Байкал, специалисты пробили бетон здания и вырыли яму размером три на два метра. «А сверху будут горы в 3D, населенные пункты», — добавил Рамазанов.

Помимо прочего, в музее появится интерактивная экспозиция, касающаяся сейсмики Байкальской рифтовой зоны. Так, посетители смогут ощутить на себе имитацию землетрясения в шесть баллов — подобное произошло на Байкале в 2008 году.

По словам директора национального парка, до конца года также планируется запустить специальную интернет-платформу, которая позволит туркомпаниям оформить пропуск в заповедник для туристических групп. При этом чтобы контролировать антропогенную нагрузку на прибрежную зону, будут установлены определенные квоты на количество посетителей.

Ранее в октябре сообщалось, что ученые нашли способ увеличить популяции ценных видов рыб Байкала, в частности омулей и сигов. Так, иркутские специалисты предложили пересаживать другой рыбе — тугуну — первичные половые клетки исчезающих видов рыб. Таким образом выводить омулей или сигов можно будет значительно быстрее.