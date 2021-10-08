Выявлен полезный эффект массажа

Исследователи из США показали, что механотерапевтический массаж быстро очищает поврежденные ткани от нейрофилов и выделяемых ими воспалительных цитокинов. Это позволят ускорить процесс регенерации мышечных тканей. Статья ученых опубликована в журнале Science Translational Medicine.

Ранее исследователи из Брауновского и Гарвардского университетов уже выявили в экспериментах на мышах, что механотерапия вдвое ускоряет восстановление мышечных тканей и препятствует их рубцеванию. Чтобы выяснить механизм этого полезного эффекта и определить параметры, которые позволят его максимизировать, ученые разработали механотерапевтическое устройство, с помощью которого можно отслеживать и контролировать прилагаемую к конечности мыши силу.

Первые эксперименты на мышах показали позитивный эффект — приложение силы устройством позволяло растягивать мышцы на 10-40 процентов. 14-дневный курс показал, что лучше ткани заживали при механотерапии, чем без нее, и чем большей была сила, тем лучше. В таких мышцах был выше уровень тканей типа IIX, которые позволяют производить больше физической силы. Анализ связанных с воспалением веществ в тканях показал, что в массажируемых тканях был снижен уровень цитокинов, связанных с движением нейтрофилов — гранулоцитов, играющих важную роль во врожденном иммунитете. Содержание самих нейтрофилов также было меньше — анализ флуоресцентных меток показал, что механотерапевтический массаж «очищал» от них ткани.

Эксперимент in vitro на клетках-предшественниках мышц показал, что в среде, где раньше росли нейтрофилы, число первых увеличивалось, но уменьшалась скорость их дифференциации, что указывает на негативный эффект от долгого присутствия в них нейтрофилов.