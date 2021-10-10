Умер возглавлявший силы коалиции в Ираке генерал США

Умер генерал Одиерно, возглавлявший силы коалиции и США в Ираке с 2008 по 2010 год

Отставной генерал Сухопутных войск США Рэймонд Одиерно, возглавлявший силы коалиции в конце войны в Ираке, скончался в возрасте 67 лет. Об этом сообщает издание The Hill.

«С глубоким сожалением я могу подтвердить, что генерал Рэймонд Одиерно умер 8 октября», — заявил один из членов семьи генерала. По его словам, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

По информации издания, Одиерно командовал подразделениями в Албании, Кувейте, Ираке и Соединенных Штатах. Он также участвовала в операции по поиску и захвату бывшего иракского лидера Саддама Хусейна в 2003 году. С 2008 по 2010 год Одиерно возглавлял коалиционные, а затем американские силы в Ираке. До 2015 года занимал пост начальника штаба Сухопутных войск Вооруженных сил США.

Ранее сообщалось, что на Кубе шестеро высокопоставленных военных умерли за десять дней. Последним из скончавшихся стал Хильберто Антонио Кардеро Санчес, который в 1957 году присоединился к повстанческой армии Фиделя Кастро, а после революции служил в кубинских Вооруженных силах. Как стало известно 28 июля, тело военного уже кремировали. Возраст умершего, его звание, а также причина смерти не разглашаются.