Глава «Альянса врачей» получила год ограничения свободы

Суд приговорил главу «Альянса врачей» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Анастасию Васильеву к году ограничения свободы. Об этом в четверг, 14 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Преображенского районного суда города Москвы.

Ее признали виновной по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции, прошедшей в столице 23 января.

По решению суда Васильевой запрещено выходить из дома с 22:00 до 6:00, менять место жительства без согласия надзорного органа, выезжать за пределы Москвы и посещать места проведения массовых мероприятий и участвовать в них. Два раза в месяц ей нужно появляться в органах внутренних дел (ОВД) для регистрации.

О задержании главы «Альянса врачей» ее адвокат Дмитрий Джулай сообщал 1 сентября.