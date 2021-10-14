В Киеве участник марша националистов оскорбил евреев

В Киеве во время подготовки к маршу сторонников движений «Национальный корпус» и «Правый сектор» (оба запрещены в России) один из его участников начал выкрикивать оскорбительные высказывания в адрес евреев. Об инциденте сообщила Объединенная еврейская община Украины (ОЕОУ) в своем Telegram-канале.

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По информации организации, одетый в форму Вооруженных сил Украины (ВСУ) нового образца мужчина произнес фразу «За украинскую Украину без проклятых жидов и москалей». Члены общины отметили, что данное высказывание является проявлением антисемитизма, и попросили подписчиков помочь найти националиста.

После случившегося ОЕОУ подала заявление в Главное управление Национальной полиции Киева по факту нарушения статьи Уголовного кодекса (УК) о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности. Кроме того, организация направит обращение в Министерство обороны республики.

22 сентября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении закон о предотвращении и противодействии антисемитизму. Согласно документу, антисемитизмом будут считаться убийство и причинение иного вреда лицам еврейского происхождения, публичные оскорбления в их адрес, отрицание Холокоста.

Нарушившим закон лицам будет грозить лишение свободы на срок от двух до пяти лет или штраф в размере от 3400 до 17000 тысяч гривен (от 9 до 45 тысяч рублей) в зависимости от тяжести преступления.