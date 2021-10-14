Сообщение о перевозке ядерных отходов в Сибирь оказалось частично недостоверным

Сообщение о том, что лидер атомной промышленности Франции, компания Orano собирается вывозить в город Северск Томской области регенерированный уран, оказалось частично недостоверным.

Во вторник, 12 октября, на сайте французского отделения экологической организации GreenPeace появилось сообщение с заголовком «Ядерные отходы: Россия — не помойка». В нем говорится, что компания Orano собирается вывозить в Северск регенерированный уран, получаемый в результате переработки отработавшего ядерного топлива французских АЭС. По словам активистов, большая часть регенерированного урана останется в России на хранении неограниченное время, и его можно считать не сырьем для производства нового ядерного топлива, а ядерными отходами, ввоз которых в Россию запрещен. GreenPeace призвал правительство Франции и Orano отказаться от этих планов.

Данное заявление распространилось в социальных сетях и было частично искажено в ряде сообществ. В частности, малочисленное сообщество «КОРРУПЦИЯ» во «ВКонтакте» и крупный Telegram-канал «Город Глуповъ» написали, что отходы «закопают в Томской области». В заявлении GreenPeace France подобного нет.

13 октября российская государственная корпорация «Росатом» прокомментировала сообщение GreenPeace о вывозе ядерных отходов в Томскую область. В разговоре с РИА Новости представитель компании подтвердил, что Россия договорилась о поставках регенерированного урана из Франции, однако он будет использоваться в атомной энергетике РФ, а не захоронен.

В «Росатоме» добавили, что использование регенерированного урана позволит сэкономить столько природного урана, сколько бы пришлось добывать на руднике в течение нескольких лет и обеспечить стратегический запас природного урана для будущих поколений. Кроме того, подход, предусматривающий использование регенерированного урана для производства нового ядерного топлива, в полной мере отвечает вызовам времени, так как помимо снижения потребления природных ресурсов способствует снижению экологической нагрузки.