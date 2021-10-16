Асмус снялась полностью обнаженной и удивила фанатов

Российская актриса Кристина Асмус выложила откровенную фотографию, чем вызвала удивление фанатов. Снимком актриса поделилась в Instagram.

На фотографии 33-летняя знаменитость лежит на двухместной кровати полностью обнаженной. Тело актриса укрыла белым одеялом.

«Пост заряжен на комментарии "А где мужик?", предложения накормить меня, а также на вопросы "Где хештеги?!"» — пошутила артистка в подписи к снимку.

Поклонники Асмус принялись писать хвалебные комментарии под постом: «Кристина, ты просто космос. Я бы не против тебя накормить, но, увы, я не миллионер», «Кристина, ты крутая, жги дальше». «А как же вопрос про то, что ты мать, и как смеешь голой фотографироваться?», «Там Гарик под кроватью лежит по-любому», — шутили подписчики.

В августе Асмус опубликовала фотографию с изувеченным лицом и обеспокоила фанатов. На кадре актриса предстала с синяками под глазами и распухшим и перебинтованным лицом.