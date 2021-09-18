Павел Воля высмеял развод Гарика Харламова и пошутил про его жир

Резидент Comedy Club Павел Воля в очередном выпуске комедийного шоу высмеял развод своего коллеги Гарика Харламова. Об этом пишет StarHit.

Причиной шутки Воли стало похудение Харламова, которому удалось сбросить 17 килограммов. Комик назвал его «Гариком Чихуахуа Харламовым» и пошутил про раздел имущества с бывшей женой артиста актрисой Кристиной Асмус. После того как на сцене оказались два черных пакета с надписью «жир», Воля заявил, что, в соответствии с российским законодательством, половина их содержимого отправится экс-супруге Харламова.

В заключение темы про похудение юмориста решили обыграть шутливой песней в исполнении резидентов шоу. Марина Кравец, группа USB и другие артисты исполнили строчки про его «толстый зад», а Воля вывел своего коллегу на улицу и показал ему запуск воздушного шара в виде толстой версии Харламова. «Вы так меня растрогали, я дико хочу жрать», — отшутился в ответ комик.

Харламов и Асмус объявили о разводе 22 июня прошлого года. По словам актрисы, решение об этом они приняли еще примерно за год до этого. Харламов поблагодарил супругу за годы совместной жизни и отметил, что они вместе продолжат воспитывать дочь Анастасию.