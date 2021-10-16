Жители Узбекистана избили русскоговорящую и призвали ее «валить в Россию»

Екатерину Арсеньеву, которая родилась и живет в Узбекистане, местные жители избили во дворе ее дома. Нападавшие выкрикивали в ее сторону националистические лозунги с призывом покинуть их страну и «валить в Россию». Подробностями инцидента делится местный Telegram-канал «Подслушано в чайхане».

По словам русскоговорящей женщины, она заехала с мужем во двор своего дома, чтобы припарковаться. Параллельно с этим они увидели машину местных жителей, которая, заезжая во двор, задела пешехода. Водитель вышел из авто и, по воспоминаниям женщины, начал конфликт с пешеходом, которого задел. В это время его машина, которую он забыл поставить на ручной тормоз, покатилась и ударила автомобиль Арсеньевой.

«Я просто хотела подойти и сказать: "Ваша машину ударила мою машину". В этот момент меня ударили по голове. Они кричали: "Русские, валите к себе в Россию"», — вспоминает пострадавшая.

По словам женщины, ее держали и били по голове двое девушек и один мужчина. При этом ей кричали националистические лозунги с призывом уезжать в Россию. Уточняется, что избивавшие Арсеньеву были пьяны. В результате потерпевшая получила черепно-мозговую травму.

Кроме того, участковый отказался заводить уголовное дело и вызывать свидетелей для дачи показаний. Свое бездействие он объяснил национальным вопросом. Более того, на потерпевшую завели дело за хулиганство.

