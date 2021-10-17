Минееву подарили коня за победу над Исмаиловым

Бойцу ММА Минееву подарили русского рысака за победу над Исмаиловым на турнире AMC в Сочи

Российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Владимиру Минееву подарили коня за победу над соотечественником Магомедом Исмаиловым на турнире AMC Fight Nights 105 в Сочи, передает ТАСС.

Отмечается, что после окончания поединка Минееву передали документы на русского рысака ногайского происхождения. Спортсмен сможет забрать коня в Пятигорске.

Ранее Минеев извинился перед семьей Исмаилова после победы на турнире AMC. «Я знаю, она в зале. Даже неловко, что такое произошло у них на глазах», — сказал спортсмен.

Минеев нокаутировал Исмаилова на турнире AMC Fight Nights 105 в Сочи. Титульный бой в среднем весе закончился в третьем раунде. Для Минеева поединок стал первой защитой титула. Боец заявил о желании провести против Исмаилова третий бой.

Первый совместный бой спортсменов состоялся в октябре 2018 года и окончился вничью. Кроме этого поединка, 31-летний Минеев за карьеру провел 18 боев, в 16 в одержал победу, в одном — проиграл. 35-летний Исмаилов провел 21 бой, из которых 17 стали победными, а в три — проигрышными.