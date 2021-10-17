Назван необходимый для употребления после интенсивных тренировок фрукт

Исследование: употребление двух киви в день поможет здоровью после интенсивных тренировок

После интенсивных тренировок необходимо употреблять два киви в день, что будет способствовать эффективному снижению негативного влияния окислительных процессов в мышцах, которые приводят к повреждению клеток и росту рисков сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает арабское издание Sabq.

Издание ссылается на исследование в японском университете Кагава, при котором группе из 15 бегунов давали по два киви в день, а остальные 15 этого фрукта не употребляли. Выяснилось, что у людей в группе, которая ела киви, уменьшилось негативное воздействие высокоинтенсивных тренировок на свой организм.

Причиной этого называют высокий уровень антиоксидантов, защищающих организм от окислительного процесса, что положительно влияет на здоровье. Кроме того, фрукт содержит полифенолы, которые помогают контролировать уровень сахара в крови и снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также положительное воздействие на регенерацию тканей оказывает витамин C, который содержится в киви в достаточном количестве.

Ранее исследователи из Великобритании выявили, что психическое здоровье учеников средней школы, потреблявших больше овощей и фруктов, было лучше, чем у их сверстников.