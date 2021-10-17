Тактаров отреагировал на победу Минеева над Исмаиловым

Актер и бывший боец смешанного стиля (MMA) Олег Тактаров прокомментировал поединок соотечественников Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights 105 в Сочи. Впечатлениями от боя Тактаров поделился в своем Instagram-аккаунте.

Тактаров отреагировал на победу Минеева, заявив, что «ни на секунды не сомневался ни в первом ни во втором раунде». «23 февраля — день мужчин, день война, день защитника. Надеюсь, гвардии сержант получит заслуженные поздравления в этот раз. <...> Мои поздравления!» — написал он.

Позже актер отредактировал публикацию и посетовал, что бой закончился на третьем раунде, а не на пятом. «Но было бы не так валидольно, наверное», — подчеркнул он. Бой Минеева и Исмаилова актер назвал находкой главы Fight Nights Камила Гаджиева. По его словам, спортсмены подарили Гаджиеву «лучшее шоу в его карьере».

Минеев нокаутировал Исмаилова на турнире AMC Fight Nights 105 в Сочи. Титульный бой в среднем весе завершился в третьем раунде. Для Минеева поединок стал первой защитой титула. Боец заявил о желании провести против Исмаилова третий бой.

Первый совместный бой спортсменов состоялся в октябре 2018 года и окончился вничью. Кроме этого поединка, 31-летний Минеев за карьеру провел 18 боев, в 16 в одержал победу, в одном — проиграл. 35-летний Исмаилов провел 21 бой, из которых в 17 стал лидером, а в трех — проигравшим.