Бывшего премьера Украины уличили в публикации фейковых новостей от ИА «Панорама»

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров поверил в распространенную сатирическим порталом ИА «Панорама» фейковую новость о снижении пенсионного возраста в Китае и осудил европейские страны за неспособность обеспечить своим гражданам такие же условия. Публикацию об этом политик разместил на своей странице в Facebook.

В распространении фейка экс-премьера уличили журналисты «Панорамы». В октябре 2018 года они опубликовали заметку, в которой утверждалось, что Коммунистическая партия КНР якобы снизила пенсионный возраст для мужчин до 55 лет и до 50 лет — для женщин.

Они также указали, что все китайские пенсионеры якобы получили право на ежегодные бесплатные путевки в Египет и страны Евросоюза. «Какая европейская страна смогла обеспечить аналогичные условия своим гражданам?!» — написал Азаров, прикрепив к публикации соответствующую картинку.

«Какой еще бывший премьер-министр с серьезным видом публикует наши материалы пять-десять раз в год?» — отреагировали сотрудники портала в Telegram.

ИА «Панорама» — сатирическое издание, публикующее выдуманные новости. Российские политики, общественные деятели и рядовые пользователи сети не раз становились жертвами проекта, выдавая информацию сайта за достоверные сведения.

В частности, в декабре 2020 года подписчики олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой поверили в ее «назначение» в Конституционный суд и высмеяли ее в сети. «Боже мой, поверить не могу в то, что вы приняли за чистую монету эту ересь», — возмущалась спортсменка после инцидента.