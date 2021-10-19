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Популярная в 2000-х прическа вновь вернулась в моду

Популярный в 2000-х пробор волос вновь стал трендом благодаря Белле Хадид
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Кадр: @hldhairr / TikTok

Популярный в 2000-х пробор волос вновь вернулся в моду в 2021 году благодаря молодым звездам. Соответствующий материал публикует Metro.

По информации издания, возрождению трендов из прошлого способствуют представители поколения Z (люди, родившиеся в период с 1996 по 2012 год), а также активные пользователи социальной сети TikTok. Отмечается, что с проборами в виде зигзага стали выходить на публику и различные знаменитости.

Например, такую прическу в сочетании с пучком на затылке полюбила супермодель палестинского происхождения Белла Хадид. Вслед за ней описанный образ примерила на себе американская певица Ариана Гранде: она опубликовала в своем Instagram фото, на котором позирует с таким пробором.

Помимо этого, журналисты Metro обратили внимание на многочисленные видео в TikTok, где девушки показывают пошаговый способ создания зигзагообразного пробора. По словам юзерши с никнеймом hldhairr, для воссоздания подобного образа понадобятся только плоская расческа с мелкими зубчиками и мусс/лак для волос.

Ранее в октябре модные редакторы портала Who What Wear назвали пять вечно модных стрижек. Среди них, например, укороченный боб во французском стиле, который одинаково хорошо смотрится как на прямых, так и на волнистых волосах. Поклонницами такой стрижки являются редактор модного журнала Vogue Анна Винтур, писательница Алекса Чанг, предпринимательница Ким Кардашьян.

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