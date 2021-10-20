Битва дорожной осы и паука размером с ладонь попала на видео

Оса в Австралии сразилась с огромным пауком и утащила его, битва попала на видео

Пользователь Reddit из Австралии опубликовал видеозапись, на которую попала битва дорожной осы с огромным пауком размером с человеческую ладонь.

На записи видно, как насекомые сражаются голова к голове на деревянном полу веранды. Оса хватает паука, и противники толкают друг друга вперед и назад. Автор видео поясняет, что размер паука сопоставим с его ладонью.

Через несколько минут битва прерывается. Оса отползает назад, но вскоре бросается в атаку на своего противника. Оса хватает паука и тащит его по деревянному полу к краю крыльца. Видео обрывается на том, что насекомое скрывается с добычей.

Многих пользователей поразили сила и размер осы. Один из них даже выразил сочувствие пауку. «Природа абсолютно безжалостна, но кормление молодняка живыми телами жертв — это ужасно», — написал один из них. «Я ненавижу пауков, но даже они не заслуживают такой участи», — отметил другой пользователь.

Автор видео пошутил, что ему придется сжечь дом после того, как он стал очевидцем такой драки. «Подумываю сжечь свой дом в качестве превентивной меры», — ответил ему один из пользователей.

Дорожные осы обитают в Австралии и известны тем, что охотятся на пауков и утаскивают их в норы, чтобы накормить личинок и отложить яйца в брюшную полость паука. Эти осы ведут одиночный образ жизни. Иногда они паразитируют на других осах своего вида.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Розуэлл, штат Нью-Мексико, сняла на видео дорожную осу, которая поймала паука-птицееда. В ролике оса без труда тащит огромную добычу по двору.