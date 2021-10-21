В Кремле отказались уважать решение ЕП о присуждении премии Навальному

В Кремле отказываются с уважением относиться к решению Европарламента о присуждении премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова основателю ФБК (признан экстремистской организацией) Алексею Навальному. Об этом в четверг, 21 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Подобное решение Европарламента, наверное, девальвирует значение этих слов [свобода мысли] существенно», — подчеркнул Песков. По его словам, Россия уважает сам Европарламент, однако не может поддержать такие его действия.

Как отметил официальный представитель Кремля, подобное решение, по всей видимости, было принято людьми, которые не располагают достоверной информацией относительно выбранного ими лауреата.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что ему стыдно за европарламентариев, присудивших премию Сахарова Навальному. По его мнению, «присуждая премию преступнику», отбывающему наказание за мошенничество, Европарламент девальвирует эту награду.

20 октября Навальный стал лауреатом премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова. В шорт-листе, помимо него, фигурировали афганские женщины и правозащитница из Боливии. Церемонию вручения планируют провести в ходе пленарной сессии Европарламента в Страсбурге 15 декабря.