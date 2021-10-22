Россия заявила о планах НАТО на конфронтацию в Черном море

НАТО пытается превратить Черное море в арену конфронтации, эти планы создают опасный путь развития ситуации. Об этом заявил замглавы МИД Александр Грушко, передает ТАСС.

«Сейчас они взялись за черноморский регион, мы наблюдаем активность на территории Болгарии и Румынии. Балтийское море они уже превратили в арену военного соперничества. Ведут дело к тому, чтобы Черное море превратить в арену военной конфронтации. Это чрезвычайно опасный путь, чреватый рисками военных инцидентов и эскалации»

По словам дипломата, альянс все быстрее скатывается к новым военным реалиям — близким к тем, что были во время холодной войны. Такие шаги — в их числе и развертывание стратегического вооружения возле российских границ — показывают правильность политики России в отношении блока.

6 октября в НАТО приняли решение сократить число сотрудников дипмиссии РФ при военном альянсе в Брюсселе с 20 до 10 человек. На следующий день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высылаемые работники постпредства России принадлежали к «необъявленным агентам разведки».

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва сформирует список ответных мер. Так, Россия приостанавливает работу военной миссии НАТО, отзывает аккредитацию ее сотрудников, останавливает деятельность информационного бюро Североатлантического альянса в Москве и с 1 ноября останавливает работу своего постоянного представительства при альянсе.