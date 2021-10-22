Европу уличили в желании разжечь кризис на Украине для проверки союза с США

Европейские государства-члены НАТО, глядя на растущую вовлеченность США в противостояние с Китаем, могут попытаться напомнить Вашингтону о «российской угрозе». Таким предположением в беседе с «Лентой.ру» поделился профессор исследований мира и конфликтов Упсальского университета Ашок Суэйн.

Политолог уличил Европу в желании устроить «проверку на прочность» своему союзу с США и убедиться в приверженности американцев их обязательствам внутри НАТО. С этой целью европейские державы могут намеренно разжечь кризис вокруг Украины и Белоруссии. «Потенциальный кризис поставит администрацию [американского президента Джо] Байдена в сложное положение. Им придется искать способы сбалансировать свои личные приоритеты и приоритет своих партнеров по альянсу», — предрек Суэйн.

При этом, считает эксперт, реальность такова, что угрозу в России видят в основном европейские державы, тогда как США в основном сосредоточены на противостоянии с Китаем. «Главный театр соперничества сверхдержав для США уже переместился с Балтики в Южно-Китайское море», — подчеркнул Суэйн. Чтобы порадовать своих европейских партнеров, Вашингтон вряд ли пойдет на что-то большее, чем символическая демонстрация силы в адрес России. В Москве это хорошо осознают, поэтому реагировать будут соответствующим образом, добавил эксперт.

Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала НАТО занять четкую позицию по тому, как противостоять угрозам со стороны России, в том числе в отношении использования военных средств. По словам политика, Москва регулярно нарушает воздушное пространство стран Балтии и черноморских государств.