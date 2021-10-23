Блогерша раскрыла популярную ошибку при стирке простыней

Блогерша @refinedliving заверила, что простыни нужно стирать не реже одного раза в неделю

Блогерша раскрыла популярную ошибку при стирке постельного белья и обрадовала пользователей сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах юзерша с никнеймом @refinedliving объяснила, что многие люди неправильно стирают простыни. По ее словам, это нужно делать не реже одного раза в неделю. Чтобы качественно очистить белье и придать ему приятный запах, женщина добавляет в стиральную машину порошок, четверть стакана соды, четверть стакана уксуса и пять капель эфирного масла лаванды.

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Блогерша заверила, что уксус способен сделать ткань мягче, а сода является отличным средством для глубокого очищения. Масло, в свою очередь, придает белью приятный аромат. Видео стало вирусным и набрало 1,3 миллиона просмотров и 64,6 тысячи лайков. Подписчики поблагодарили женщину за лайфхак в комментариях под публикацией.

«Я сделаю это сегодня же», «Спасибо большое за совет! Это очень полезно», «Где же вы были раньше! Попробую повторить. Уверена, что это сработает», «Гениальный лайфхак!», «Ого! Интересный метод. Я попробую повторить такую процедуру», — писали они.

Ранее в октябре ученая раскрыла опасность отказа от стирки нижнего белья после покупки. В ходе опроса 1061 потребителя, проведенного экспертами The Derm Review, было установлено, что 31 процент опрошенных не стирают новое нижнее белье перед тем, как его надеть. По словам Элль Маклеман (Elle Macleman), это может вызвать различные заболевания, такие как контактный дерматит и отек вульвы.