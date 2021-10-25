Египтянам пообещали деньги за название для новой столицы

Египтянам предложили принять участие в конкурсе на лучшее название для новой административной столицы страны. Победителям пообещали денежный приз, сообщает Ahram Online.
В рамках подготовки к открытию новой административной столицы инженерное управление Армии Египта организовало конкурс по выбору названия, герба, девиза и визуального стиля города. Работы египтян будут приниматься на специально созданном сайте до 18 ноября. Затем их будет изучать группа экспертов, в число которых войдут представители творческой интеллигенции страны. Победители конкурса получат денежное вознаграждение.
За лучшее название предусмотрено от 10 тысяч до 50 тысяч египетских фунтов (от 640 долларов до 3,2 тысячи долларов), а за лучший дизайн — от 30 тысяч до 100 тысяч фунтов (от 1,92 тысячи долларов до 6,4 тысячи долларов). В каждой категории будет три призовых места.
Строительство административной столицы Египта начали в 2015 году в 50 километрах к востоку от Каира. Площадь будущего города составит 700 квадратных километров, стоимость проекта оценили в 45 миллиардов долларов. Планируется, что в новом городе будут проживать около 6,5 миллиона египтян. Туда же должны перевезти парламент страны и более 50 тысяч чиновников и работников госсектора, а также иностранные посольства. Официальное открытие новой столицы было назначено на 2020 год, но из-за пандемии его перенесли как минимум до 2022 года. В течение всего времени строительства город не имел собственного названия.
По словам министра жилищного строительства Египта Мустафы Мадбули, в новом городе, который будет размером с Сингапур, планируется построить более миллиона жилых помещений. Идея о переносе главного города страны связана с перенаселенностью 20-миллионного Каира. При этом ожидается, что за 40 лет население Каира увеличится вдвое.