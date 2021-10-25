Египтянам пообещали деньги за название для новой столицы

Египтянам предложили принять участие в конкурсе на лучшее название для новой административной столицы страны. Победителям пообещали денежный приз, сообщает Ahram Online.

В рамках подготовки к открытию новой административной столицы инженерное управление Армии Египта организовало конкурс по выбору названия, герба, девиза и визуального стиля города. Работы египтян будут приниматься на специально созданном сайте до 18 ноября. Затем их будет изучать группа экспертов, в число которых войдут представители творческой интеллигенции страны. Победители конкурса получат денежное вознаграждение.

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За лучшее название предусмотрено от 10 тысяч до 50 тысяч египетских фунтов (от 640 долларов до 3,2 тысячи долларов), а за лучший дизайн — от 30 тысяч до 100 тысяч фунтов (от 1,92 тысячи долларов до 6,4 тысячи долларов). В каждой категории будет три призовых места.

Строительство административной столицы Египта начали в 2015 году в 50 километрах к востоку от Каира. Площадь будущего города составит 700 квадратных километров, стоимость проекта оценили в 45 миллиардов долларов. Планируется, что в новом городе будут проживать около 6,5 миллиона египтян. Туда же должны перевезти парламент страны и более 50 тысяч чиновников и работников госсектора, а также иностранные посольства. Официальное открытие новой столицы было назначено на 2020 год, но из-за пандемии его перенесли как минимум до 2022 года. В течение всего времени строительства город не имел собственного названия.

По словам министра жилищного строительства Египта Мустафы Мадбули, в новом городе, который будет размером с Сингапур, планируется построить более миллиона жилых помещений. Идея о переносе главного города страны связана с перенаселенностью 20-миллионного Каира. При этом ожидается, что за 40 лет население Каира увеличится вдвое.