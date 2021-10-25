Диетолог назвала самый полезный способ есть яйца

Диетолог Нмами Агарвал: правильно есть в яйцах и белок, и желток

Индийский диетолог Нмами Агарвал назвала способ есть яйца так, чтобы они приносили максимальную пользу для здоровья. Об этом сообщает Times of India.

По словам Агарвал, употребление яичного белка и желтка вместе обеспечивает правильный баланс белков, жиров и калорий. При этом, большинство питательных веществ сосредоточены в желтке. Она добавила, что правильно жарить яйца так, чтобы желток сохранял свою форму и оставался сверху, на белке.

Диетолог считает, что яйца помогают повысить уровень «хорошего» холестерина или липопротеинов высокой плотности. Их высокая концентрация снижает риск развития атеросклероза, инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. Яйца также полезны для зрения, поскольку содержат витамин А. Дефицит этого витамина — самая распространенная причина слепоты у детей в развивающихся странах, объясняет Агарвал. Ежедневное употребление яиц повышает содержание зеаксантина и лютеина в крови, что снижает риск развития макулярной дегенерации и катаракты.

«В одном яйце содержится 125,5 миллиграмма холина, что составляет около одной четвертой от дневной потребности. Холин полезен для здоровья сердца и мозга. Он помогает регулировать память и настроение», — отметила диетолог.

Яйца полезны и для тех, кто хочет похудеть. В продукте содержится много белка, который помогает дольше оставаться сытым.

Ранее сообщалось, что индийский диетолог Нмами Агарвал дала простые советы тем, кто хочет начать правильно питаться, но не знает, как подступиться к здоровому образу жизни. Врач отметила, что самое важное — не морить себя голодом и не винить себя за каждый срыв.