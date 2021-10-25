Курс евро рекордно упал

Курс евро опустился ниже 81 рубля впервые с июля 2020 года

Курс евро в ходе торгов упал до рекордно низкого уровня — ниже 81 рубля впервые с июля 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

На момент написания новости евро несколько восстановился и торгуется по курсу 81,05 рубля. Минимум за день составил 80,9 рубля. Курс доллара опустился ниже 70 рублей и оказался на уровне 69,7 рубля.

Стоимость нефти марки WTI сегодня, 25 октября, превысила 85 долларов за баррель впервые с 2014 года. На момент написания новости баррель нефти WTI стоит 84 доллара, по данным лондонской биржи ICE. Цена на нефть марки Brent составила 86,13 доллара за баррель, по данным Московской биржи.

В октябре аналитики спрогнозировали дальнейшее укрепление рубля на фоне роста цен на экспортируемое Россией сырье — нефть и газ. Также влияние оказывает увеличившаяся стоимость на уголь и металлы. Национальной валюте предсказали укрепление до 80 евро. Эксперты также прогнозируют, что нефть вырастет в цене до 100 долларов за баррель.