В «Газпроме» назвали причину роста цен на газ

Рекордный рост цен на газ в Европе вызван внешними факторами, а не структурой европейского газового рынка, сказала заместитель председателя правления «Газпрома» Елена Бурмистрова, передает ТАСС.

Среди таких причин она назвала общие колебания конъюнктуры, неравномерность ее восстановления в разных странах, а также переток больших объемов сжиженного природного газа (СПГ) на азиатский рынок. Европейские страны начнут осенне-зимний период с дефицитом газа в подземных хранилищах, уверена Бурмистрова.

На середину сентября отставание от графика закачки составляло более 22 миллиардов кубометров. Эксперты считают, что его не наверстать. Это стимулирует спрос и сказывается на ценах, отметила зампред «Газпрома». Приемные терминалы СПГ в Европе загружены примерно на половину мощности.

Бурмистрова также подчеркнула, что у российского газа минимальный углеродный след, он соответствует всем климатическим требованиям ЕС. Она уверена, что даже в случае введения углеродного налога Россия сохранит свои позиции на европейском газовом рынке. «Газпром» реализует эффективные меры по сокращению выбросов, а «Северный поток-2», по мнению Бурмистровой, поможет снизить углеродный след за счет экологичности этого маршрута по сравнению с традиционным.

По величине углеродного следа «Газпром» занимает последнее место среди нефтегазовых компаний мира, то есть является лидером по экологичности. Об этом ранее заявил глава компании Алексей Миллер.