Казахстанцы сдали оружие и получили миллионы тенге

В Казахстане власти повели акцию по возмездной сдаче оружия. Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель министерства внутренних дел республики Нурдильда Ораз, пишет «Sputnik Казахстан».

С 20 апреля в рамках акции казахстанцы сдали в полицию порядка 1,4 тысячи единиц огнестрельного оружия. Среди них автоматическое нарезное оружие, нарезное длинноствольное и короткоствольное, гладкоствольное, травматическое, а также патроны к нему и взрывчатка.

По словам Ораза, за добровольную сдачу каждой единицы оружия была предусмотрена выплата в размере от 10 до 100 МРП (от 29170 до 291700 тенге или от 4852 до 48520 рублей) в зависимости от его технического состояния. 908 казахстанцев, которые приняли участие в акции, в сумме получили 91 миллион тенге (более 15 миллионов рублей).

Больше всего оружия было сдано жителями Туркестанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей. Отмечается, что сданное оружие власти утилизируют. Исключение могут составить образцы, представляющие культурную ценность.

В 2014 году депутаты казахстанского Мажилиса (нижней палаты парламента) приняли поправки к законодательству, запрещающие гражданским лицам владеть травматическим оружием. С тех пор травматика была переведена в разряд служебного оружия, а государство начало выкупать ее у физических лиц.