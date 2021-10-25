В Чечне публично отчитали детей из-за одной традиции

В Чечне полицейские публично провели профилактическую беседу с детьми, которые блокировали свадебные кортежи. Видео появилось в Instagram-аккаунте ЧГТРК «Грозный».

По словам правоохранителей, традиция разбрасывать деньги во время следования свадебного кортежа оборачивается трагедией. Отмечается, что рейды проводят представители министерства по молодежной политике совместно с подразделением полиции по делам несовершеннолетних (ПДН). На видео полицейские публично отчитывают детей, стоящих с опущенными головами.

По словам начальника ПДН Тимура Энгеноева, проводят работу не только на улицах, но и в образовательных учреждениях. «Призываем их соблюдать правила дорожного движения, в случае выявления подобных нарушений — за последние две недели [в полицию] доставили 12 несовершеннолетних, которые перекрывали дорогу свадебным кортежам — в отношении родителей принимаются меры административного воздействия», — отметил он.

В июне прошлого года глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в республике ужесточат наказание нарушителям ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса. Во время заседания оперативного штаба руководитель Чечни раскритиковал тех, кто нарушает правила организации свадебных торжеств. «Я сказал отбирать у них машины. Отобрать, продать машины», — распорядился глава Чечни.