Больница по ошибке 30 лет использовала воду из туалета в качестве питьевой

Больница медицинского колледжа университета Осаки в Японии больше 30 лет использовала воду из туалета в качестве питьевой. Об этом сообщает издание Breaking Latest News.

В корпусе диагностики и лечения колодец с водой, которую никак не очищали и которая была предназначена для смыва туалета, по ошибке присоединили к водопроводу с питьевой водой. Больница была построена в 1993 году. Ошибку не замечали три десятка лет. За этот период сотрудники и пациенты использовали неочищенную воду из туалета для питья, мытья рук и полоскания. Вода поступала в 120 кранов больницы.

Об ошибке стало известно во время инспекции, которая осматривала корпус перед строительством нового здания для диагностики и лечения. По данным отчетов, больница проверяет цвет, вкус и запах воды раз в неделю. С апреля 2014 года не было зафиксировано проблем с качеством воды. Никаких угроз для здоровья пациентов выявлено не было.

Ответственный сотрудник публично извинился за ошибку.

Ранее сообщалось, что в Индии продавца горячих напитков в поезде поймали за тем, как он готовит их, используя воду из туалета. Мужчину и двух его коллег заметили выходящими из уборной с бидонами, из которых разливают чай и кофе, на экспрессе от Ченнаи до Хайдарабада.