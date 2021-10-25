Токаеву подарили породистого скакуна и собаку за визит в Туркмению

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил визит в Туркмению и получил в подарок от своего коллеги Гурбангулы Бердымухамедова породистого скакуна и собаку. Кадры встречи политиков публикует Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

Дары казахскому лидеру были преподнесены в начале его двухдневной поездки. Перед этим политику показали акробатическое шоу конных наездников с флагами обеих республик. Позже по распоряжению вице-премьера, сына президента и главы международной ассоциации «Туркменские алабаи» Сердара Бердымухамедова, Токаеву торжественно подвели ахалтекинского коня и щенка туркменской борзой по кличке Бриллиант.

«Я хотел бы высказать вам сердечную благодарность за этот великолепный подарок. Это проявление дружбы со стороны братского туркменского народа. Я буду лично проверять его [коня], посещать и, конечно, бережно относиться», — пообещал президент Казахстана.

В сентябре текущего года стало известно, что парламент Туркмении торжественно вручил президенту страны медали «Отважный туркмен» и «Защитник независимого Туркменского отечества». Отмечается, что Бердымухамедов был удостоен этих наград за «личный вклад в обеспечение высокой боеспособности национальных Вооруженных сил, конституционных прав, свобод и законных интересов граждан».

Ранее сообщалось, что глава республики учредил почетные звания «Заслуженный собаковод» и «Народный собаковод», а также медаль «Туркменский смелый алабай года». Соответствующие решения депутаты парламента связали с усилиями президента «по сохранению и популяризации национального историко-культурного наследия».