Россиянин посетил отель «только для взрослых» в Турции и поделился впечатлениями

Россиянин побывал в отеле «только для взрослых» в Аланье и рассказал о «прелестях» отдыха

Российский турист побывал в отеле «только для взрослых» в турецкой Аланье и рассказал, чем отдых в таком месте отличается от обычной гостиницы. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как признался путешественник, посетить отель с пометкой «18+» он решил из любопытства. Он остановился в четырехзвездночной гостинице — сутки обошлись в 2,5 тысячи рублей с питанием «все включено». В номере россиянин отметил «настоящий дизайнерский интерьер», большой выбор удобств и красивую ванную комнату.

«Проведя здесь день, я понял всю прелесть этого отеля. Он оказался лучше, чем в пятизвездочная гостиница "все включено" на первой линии, где я был недавно. Никаких тебе толп, никакого стояния в очереди с тарелкой на обеде. Все быстро, качественно и для людей», — поделился турист.

Также мужчина рассказал и о постояльцах гостиницы. По его словам, людей здесь меньше, чем в обычных отелях. Кроме того, почти нет молодежных компаний — средний возраст отдыхающих около 30. В основном здесь останавливаются русские и немцы.

«Итоговый вердикт отелям для взрослых 18+ в Турции: стоящий тип размещения, если вы хотите наслаждаться солнцем, бассейном или морем по системе "все включено". Тихо, спокойно, без стресса», — заключил россиянин.

Ранее в октябре россиянин отдохнул в пятизвездочной гостинице в Турции, назвал ее «дырой» и рассказал о новом способе обмана туристов при бронировании тура. Мужчина объяснил, что турагент может предложить выгодное размещение в роскошном отеле на первой линии, при этом не уточнив, что тип проживания значится как «апартаменты». В таком случае гостя могут поселить в «обшарпанном» номере пансионата, где не будет развлечений.