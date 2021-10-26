В США констатировали неэффективность санкций

WP: санкции превратились в малоэффективный инструмент США для давления на другие страны

Санкции США превратились в малоэффективный инструмент давления на другие страны. Такие выводы были констатированы в статье, вышедшей на Washington Post.

Только за октябрь 2021 года Белый дом ввел более 9,4 тысячи ограничений против физических и юридических лиц различных государств. По словам аналитиков WP, это в десять раз больше, чем со времен теракта 11 сентября 2001 года. При этом во времена президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа суммарно было утверждено чуть более 6 тысяч ограничений.

Несмотря на небывалый рост популярности экономических санкций при администрации президента Джо Байдена, в WP констатировали их неэффективность. «В худшем случае Соединенные Штаты заставят страны искать криптовалютные альтернативы американскому доллару и системам финансовых транзакций», — говорится в статье, анализирующей обзор санкций от министра финансов США Джанет Йеллен.

Ранее Минфин США порекомендовал Байдену более избирательно прибегать к санкциям. По мнению аналитиков Минфина, рост популярности криптовалют может снизить эффективность ограничительных мер. Эксперты рекомендовали при принятии решений о новых санкциях руководствоваться их соответствием реальным политическим целям.