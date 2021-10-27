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Дорогу в российском регионе починили надгробиями

Неизвестные засыпали кусками памятников яму на дороге в селе Астраханской области
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Фото: @city.astrakhan

В селе Осыпной Бугор Астраханской области одну из дорог засыпали фрагментами расколотых памятников с кладбища. Об этом стало известно из сообщества российского региона city.astrakhan в Instagram. Авторы предположили, что таким способом неизвестные решили починить дорожное полотно.

В публикации уточнили, что яма находится недалеко от Астраханской улицы, а на фото видно, что среди бетонной крошки в ней лежат куски надгробий. Пользователей соцсети возмутил подобный метод ремонта, многие назвали его кощунством и пожаловались на состояние дорог и домов в Астрахани в целом.

«Да начните уже что-нибудь делать с этим городом, ну. Я вырос тут, и я уже ищу, куда переехать», — заявил один из комментаторов публикации. Другие жители региона, наоборот, одобрили бюджетный метод устранения проблемного участка и назвали успешным повторное использование бракованных и старых памятников. «И что? Если они пришли в негодность... Чем смогли — тем и отремонтировали», — отметила россиянка под фото.

Инцидент прокомментировал РИА Новости глава администрации Осыпного Бугра Фаиль Бердиев. Он подтвердил наличие на дороге фрагментов памятников, но заявил, что ремонт произошел без его ведома. Бердиев предположил, что засыпать яму площадью два-три квадратных метра решил кто-то из местных жителей, однако никто из соседних домов не признался сотрудникам администрации. Куски надгробий с дороги уже убрали, а с жителями провели разъяснительную беседу.

Фермер из Хакасии нашел памятникам другое применение. Мужчина незаконно забрал 14 надгробий с соседнего кладбища, чтобы огородить ими свой земельный участок в поле. На нарушителя возбудили уголовное дело по статье «Уничтожение надмогильных сооружений».

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